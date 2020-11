Manifestazione dei rider in centro a Milano: traffico paralizzato, polizia e Locale sul posto

Un fiume di biciclette davanti, dietro auto incolonnate. Protesta dei rider in centro a Milano nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre.

I fattorini che effettuano le consegne di cibo a domicilio si sono radunati in piazza XXIV Maggio e poi hanno iniziato a muoversi su corso Colombo, Corso Genova e successivamente sono arrivati in Duomo. La marcia è poi proseguita verso Piazza Repubblica e dovrebbe terminare in Stazione Centrale. Dalla questura fanno sapere che si tratta di un corteo non autorizzato organizzato da diverse sigle sindacali con circa 250 partecipanti. Per il momento non si sono registrati particolari attimi di tensione.

La polizia locale, come appreso da MilanoToday, è intervenuta su ordine della questura e ha regolato il traffico. Nella giornata di venerdì i fattorini avevano organizzato un altro sciopero per chiedere più diritti.