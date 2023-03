Lo sciopero globale per il clima a Milano: liquame contro l'ex sede dell'Enel

Il grido è uno, semplice: "Domani è troppo tardi". Oggi, venerdì 3 marzo 2023, le ragazze e i ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza a Milano per protestare contro l'emergenza ambientale e climatica. Più di mille manifestanti, secondo il report della questura, si sono radunati alle 9.30 in largo Cairoli. Da lì è partito un corteo durante il quale non sono mancati i momenti di tensione. In particolare, alcuni dei ragazzi hanno lanciato liquame verso l'ex sede Enel in via Broletto. Anche in via Verdi, alcuni studenti hanno provato a imbrattare la sede di Cassa Risparmio ex Cariplo, oggi Sanpaolo, ma sono stati interrotti dalla polizia.

Il serpentone è passato per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Tommaso Grossi, via Santa Margherita, piazza Della Scala, via Verdi, via Monte di Pietà, via Dei Giardini, via Pisoni, via Manzoni, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, via Vittor Pisani, per poi arrivare in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale.

"D'estate si soffoca, le bollette si alzano, le guerre aumentano e le persone scappano. Quando non possono muoiono come è successo già troppe volte, pensiamo a Ischia, alla Marmolada, alle Marche. Se hai sentito parlare di crisi climatica sai che questi sono i suoi effetti", hanno spiegato gli attivisti del movimento ambientalista nei giorni precedenti alla manifestazione. "Se abiti a Milano sai che mancano spazi verdi, l'aria è irrespirabile, sempre più famiglie sono messe in ginocchio dalle bollette, arrivare in città è difficile e costoso. Le comunità energetiche rinnovabili vanno incoraggiate, perché abbassano le bollette fornendo energia pulita gestita dalle persone", hanno proseguito.

"Serve un trasporto pubblico accessibile per spostarsi meglio pagando meno, smettendo di escludere chi viene dalla periferia o dalla provincia. Vogliamo che università e scuole rimangano un luogo di sapere critico, libere dall'influenza delle grandi aziende del fossile. Scendi in piazza per pretendere dal governo giustizia climatica, ora", il loro appello.

Per permettere il passaggio del corteo le strade sono chiuse al traffico e Atm ha deviato i bus delle line 50, 57 e 61.