Scuole civiche in manifestazione a Milano: "No ai tagli"

Nessun accordo tra Comune di Milano e scuole civiche. È confermato lo sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil "per difendere" - scrivono in una nota - le quattro scuole civiche nel comune meneghino dai tagli programmati. L'appuntamento è alle 16 di oggi, 23 aprile, davanti a Palazzo Marino in concomitanza con la riunione del Consiglio comunale che inizierà alle 14.30.

"Oltre 8.000 le firme già raccolte in pochissimi giorni da parte di artisti, ex allievi e amanti della cultura che non vogliono rinunciare a questo patrimonio di eccellenza della città", scrivono i sindacati. Ieri si è tenuto un confronto, durato quasi tre ore, tra le sigle sindacali, il Comune e la governance della Fondazione. Un tentativo di conciliazione voluto dal prefetto, ma che di fatto ha portato a un buco nell'acqua.

"Solo un piccolo passo avanti rispetto alla clausola di salvaguardia sulle iscrizioni al prossimo anno accademico che finalmente è stata messa in discussione da parte del presidente e del direttore e che necessita però di un passaggio a stretto giro in CdA", si legge nella nota. Cgil, Cisl e Uil chiedono impegno concreto da parte dell'Amministrazione comunale "a mantenere inalterata l’offerta formativa, garantendo l’apertura di tutti i corsi e il necessario stanziamento economico per il triennio".

Le richieste dei lavoratori

I lavoratori chiedono di mantenere invariato l'importo stanziato dal Comune di Milano, pari a 9 milioni e 680mila euro; a prevedere (nella programmazione triennale) l'adeguamento necessario per mantenere la qualità e quantità dell'offerta didattica; e a riconoscere il valore delle scuole per la comunità cittadina, oltre che come presidio culturale, impegnandosi a garantirne la continuità oltre il 2030. L'11 aprile una delegazione sindacale incontrerà la governance di Fondazione Milano: a quel punto scatterà la mobilitazione dei lavoratori con iniziative di agitazione che non sono ancora state definite.

Le scuole civiche

Le scuole civiche sono quattro, nella cornice di Fondazione Milano: la scuola di cinema Luchino Visconti (ex Manifattura Tabacchi, viale Fulvio Testi 121), la scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli (via Francesco Carchidio 2), la scuola di musica Claudio Abbado (Villa Simonetta, via Stilicone 36, e via Decorati al Valor Civile 10) e la scuola di teatro Claudio Grassi (via Salasco 4), a cui si aggiunge la sede degli uffici centrali in Alzaia Naviglio Grande 20.