Manifestazione pro Assange a Milano in attesa della sentenza inglese

Oggi, 26 aprile, si decide sull'estradizione di Julian Assange. Oggi l'Alta Corte londinese emanerà la sentenza sulle sorti del fondatore di Wikileaks. Per l'occasione il Comitato Assange Italia si riunirà davanti al consolato britannico di Milano, in piazza del Liberty. L'appuntamento, come scrivono sui loro canali, è alle 10.30 ora di Londra, quindi alle 11.30 per l'ora italiana. "Questa decisione riguarda il futuro non solo dell'uomo Julian Assange, ma soprattutto del nostro diritto ad avere un'informazione libera, corretta e indipendente", scrive il Comitato sui social.

In una nota diffusa a febbraio, in occasione di un'altra manifestazione, il Comitato aveva scritto: “Se estradato (negli Usa, ndr), il fondatore di WikiLeaks rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver svelato i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq”, si legge nella nota trasmessa dal comitato. Assange, “per aver svolto il mestiere di giornalista”, ha trascorso 7 anni come rifugiato politico e da 5 si trova nella prigione londinese di Berlmarsh. “Lui che ha rivelato i crimini di guerra viene perseguitato, coloro che li hanno commessi sono a piede libero - prosegue la nota -. Ricorda ciò che avviene in Palestina dove oltre 100 giornalisti sono stati uccisi dall’indisturbato governo israeliano nel massacro in atto a Gaza”.

La cittadinanza onoraria

Qualche giorno fa il Consiglio comunale di Milano aveva respinto la richiesta di cittadinanza onoraria per Julian Assange. Lunedì 11 marzo si è votato: 12 contrari e 7 favorevoli (oltre a 6 astenuti) l'ordine del giorno presentato da tre consiglieri di maggioranza, Enrico Fedrighini (misto), Carlo Monguzzi (Europa Verde) e Rosario Pantaleo (Pd).

Hanno votato a favore i membri del gruppo di Europa Verde (Carlo Monguzzi, Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara), due consiglieri del Pd (Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi), uno della lista Sala (Marco Fumagalli) e uno del gruppo misto (Enrico Fedrighini). Contrari tre consiglieri della lista Sala, otto del Pd e il consigliere presente dei Riformisti. Astenuti sei consiglieri, tutti del Pd. Il centrodestra non ha partecipato al voto.