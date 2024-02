Severi Correnti, dopo l'occupazione "interrogatorio" a 50 studenti: manifestazione davanti a scuola

Colloqui a tappeto con oltre 50 studenti del Severi Correnti per individuare i responsabili dell'occupazione della scuola milanese, avvenuta tra il 30 gennaio e il 1° febbraio, e punirli. Almeno secondo l'interpretazione del "collettivo Severi Correnti", che ha annunciato il fatto sui social, pubblicando un lungo comunicato (con la precisazione "riceviamo e pubblichiamo"). I colloqui avverranno nella giornata di mercoledì 14 febbraio. Nel comunicato si chiamano a raccolta, alle 14 di mercoledì davanti all'ingresso di via Leon Battista Alberti, i collettivi milanesi, per "rompere la bufera mediatica e difendere le pratiche di autogestione".

Il caso del Severi Correnti (istituto che accorpa il liceo scientifico Severi e l'istituto professionale Correnti) ha oltrepassato i confini della cronaca cittadina quando, a occupazione terminata anzitempo, si è saputo che all'interno vi erano stati atti vandalici piuttosto pesanti, con danni stimati in circa 70mila euro e danneggiamenti, tra l'altro, anche di oggetti consegnati da poco all'istituto e finanziati col Pnrr. Secondo gli studenti occupanti, erano entrate persone esterne alla scuola e gli atti vandalici si dovrebbero a loro. Sul caso era intervenuto anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, affermando che gli studenti che hanno occupato dovrebbero essere bocciati.

Le critiche a Valditara e ai giornalisti

E il ministro è uno dei bersagli del comunicato degli studenti, insieme ai cronisti. Il primo, con "una mossa politica senza precedenti che ostacola e vieta la presa d'iniziativa e il dissenso", ha pubblicato una circolare minacciando "provvedimenti disciplinari e legali" contro chiunque voglia occupare la propria scuola. I secondi (e le loro "penne infami") avrebbero scatenato "la classica tempesta mediatica": se gli studenti ammettono i "numerosi danni" a causa dei quali la scuola è stata per giorni inagibile, si è finito col "ribaltare il vero senso della pratica di occupazione", pubblicando fotografie e video "fuorvianti" che riprendevano la "fantomatica devastazione".

Tra le recriminazioni dei giorni scorsi da parte degli studenti del Severi Correnti, infatti, la questione delle fotografie circolate: alcuni danni sarebbero stati già presenti a scuola prima dell'occupazione. Non c'è dunque negazione dei danni occorsi alla struttura ("i tre giorni di occupazione sono terminati come nessuno di noi voleva che terminassero"), ma una critica rinforzata alle "risposte repressive" e agli "intenti provocatori" delle istituzioni scolastiche.

Si riferiscono, gli studenti, alla lettera del collegio docenti alla comunità scolastica, in risposta al primo comunicato degli occupanti. Lettera in cui si definivano "violenti e non democratici" i metodi di chi aveva occupato, accusando costoro di avere portato la scuola a un "clima di sopraffazione" (clima che, invece, gli studenti definiscono come "tipico durante il resto dell'anno"). E difendono, gli studenti, la scelta dell'anonimato, "che in prospettiva si sta rivelando fondamentale per tutelare quella parte di occupanti che è entrata a scuola la mattina" e che, ora, rischierebbe serissimi provvedimenti disciplinari, vista l'intenzione dei colloqui di mercoledì per identificarli, ma anche un documento scolastico nel quale si sarebbe stabilito che, a risarcire i danni nelle aule, sarebbero state le famiglie delle rispettive classi.

La raccolta fondi

Sul punto dei danni, la dirigente scolastica, Gabriella Conte, ha lanciato sul portale della Pubblica Istruzione una raccolta fondi per ripristinare la struttura, con l'elenco dei lavori da effettuare urgentemente: dalla pulizia dell'edificio all'acquisto di notebook distrutti e di arredi danneggiati, fino alla tinteggiatura delle pareti. Attualmente risultano raccolti poco più di 10mila euro su un traguardo fissato a 50mila.

Il rientro a scuola è previsto per il 19 febbraio, ma sono iniziate le lezioni a distanza, soprattutto per garantire il numero minimo di presenze per la validità dell'anno scolastico. Quanto ai colloqui con gli studenti, la dirigente scolastica lunedì aveva affermato che non c'è l'intenzione "di caccia alle streghe o processi", ma "di parlare con i ragazzi per aiutarci a capire il perché di quanto accaduto. Per questo li stiamo convocando".

"L'attacco mediatico e politico verso gli occupanti del Severi Correnti", conclude il comunicato degli studenti, "rischia di avere il potere di compromettere inesorabilmente la pratica dell'occupazione scolastica, che già da tempo arranca nel ritrovare e riprendere la sua forza nelle lotte sociali. Tassello dopo tassello, lo Stato e le sue istituzioni si stanno muovendo per eliminare ogni ultimo barlume di coscienza in una società mortifera che ha ormai ucciso il desiderio".