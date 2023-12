La manifestazione degli studenti per chiedere più borse di studio

Un presidio di studenti universitari provenienti da diversi atenei lombardi si è riunito davanti a Palazzo Pirelli per chiedere lo stanziamento di risorse volte a garantire il diritto allo studio ai giovani con basso reddito. Si chiama “10mila senza borsa” ed è stato organizzato dall’Unione degli universitari di Milano con la collaborazione di Uni+ Bergamo, Studenti per Brescia e dal Coordinamento Udu Pavia.

Gli studenti si sono riuniti alle 9 in via Fabio Filzi 22, sotto il grattacielo Pirelli con bandiere e strisiconi. “Una protesta statica” hanno spiegato gli organizzatori “da soli non possiamo vincere questa volta: serve il tuo aiuto per ottenere tutte le borse di studio e tutelare davvero il diritto allo studio!”.

Alla manifestazione ha partecipato anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini che ha commentato: “Gli studenti chiedono di mettere a disposizione le risorse economiche per tutti coloro che hanno i requisiti necessari ad accedere a una borsa di studio. A causa del taglio dei fondi statali e del mancato stanziamento di risorse regionale, oggi non c’è la certezza che tutti gli aventi diritto avranno il sostegno economico di cui hanno bisogno”.