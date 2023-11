"Piove" in classe e aule senza riscaldamento, la rabbia degli studenti

I sottotetti divorati dalle infiltrazioni d'acqua, le finestre rotte, i bagni scassati o senza luce e adesso anche le classi senza riscaldamento. Hanno detto "basta" gli studenti dell'Istituto tecnico statale Albe e Lica Steiner, che hanno deciso di disertare le lezioni e protestare davanti alla sede della scuola in via San Dionigi, zona sud est di Milano. Così martedì mattina un centinaio di studenti si è dato appuntamento per scioperare. Ragazzi e ragazze di ogni classe hanno acceso fumogeni rossi, hanno srotolato uno striscione con scritto "No riscaldamento, no studenti" e hanno gridato la loro rabbia al motto "Finché non fa caldo, noi non ce ne andiamo".

"Educazione fisica con cappotti e coperte"

E non se ne sono andati fino all'ora di pranzo. Gli studenti si sono presentati poco prima delle 8:00 davanti al cancello dei plessi scolastici per chiedere alla dirigente di fare qualcosa per le condizioni precarie delle aule. Certo, c'è il gelo insopportabile, ma l'assenza di riscaldamento è l'ultima goccia a far traboccare il vaso dell'esasperazione. A spiegarlo è un 18enne dell'ultimo anno: "Le condizioni della scuola non ci piacciono. C'è prima di tutto un problema di sicurezza perché il tetto cade a pezzi quando c'è maltempo. Poi piove dentro le classi; davanti alle uscite di sicurezza ci sono gli armadi, quando invece quelle porte dovrebbero essere libere. L'ultima cosa da cui è scaturita la protesta è che non si accendono i caloriferi da giorni, e ieri (lunedì 6 novembre) faceva molto più freddo della soglia minima consentita dalla legge. Abbiamo anche fatto ginnastica con i giubbotti e faceva freddo lo stesso. E poi non c'è nemmeno la luce nei bagni e dobbiamo urinare con la torcia".

Già, perché, fra i vari manifesti affissi sulle pareti della scuola, c'è anche un volantino che richiama la norma nella quale si specifica la temperatura idonea nelle scuole italiane: "Lo sapevi dell'esistenza di una temperatura minima? - si legge - Lo dice il D.Lgs. 81/08. All'interno degli edifici scolastici durante i mesi la temperatura dell'aria consigliata deve essere compresa tra 24 e 27° mentre per i mesi invernali la temperatura deve variare tra 18 e 22°". E poi, vicino al cancello principale della scuola, altri poster con scritto "Vogliamo una scuola sicura" e "Tetti cadenti come le tette di mia nonna".

"Non c'è una cosa che funzioni - ha raccontato un'altra studentessa del quarto anno -, qui si gela e per questo ieri non ci sono nemmeno venuta, a scuola. Quando piove si allaga la classe, non funziona la luce, devono sempre spostarci di classe, è uno schifo. Poi, su tre bagni, ne funziona uno e non hanno nemmeno le porte o, se ci sono, si bloccano". In effetti diversi studenti hanno parlato di bagni ormai fatiscenti, sempre che funzionino: senza luci, senza sapone per lavarsi le mani, senza carta igienica. In alcuni casi anche senza porte.

"Qui ce n'è sempre una"

A confermare i racconti dei giovani anche un'insegnante, che ha chiesto di restare anonima, presente per controllare che tutto si svolgesse senza incidenti: "Adesso si è rotto il riscaldamento - ha raccontato a MilanoToday -. Quando piove si allagano le classi. Ci sono sempre dei disagi a pezzi. Ci sono infiltrazioni. Appena piove ci sono classi e laboratori con anche computer preziosi, che rischiano di rovinarsi. Sono anche intervenuti per risolvere dei problemi, infatti io avevo tre classi con tutti questi problemi e sono stati risolti, ma dopo si ripresentano comunque da altre parti. Per esempio le palestre: le stanno sistemando perché anche lì c'erano le infiltrazioni d'acqua ed erano inagibili. Il punto è che i problemi compaiono a pezzi. Fanno dei lavori e poi altre criticità. Non so come li fanno, questi lavori: evidentemente male, perché ce ne è sempre una".

Dito puntato contro Città Metropolitana

A distanza dalla protesta e dentro il plesso scolastico, c'era anche la dirigente Immacolata Salvatore, che non ha voluto parlare con MilanoToday. I ragazzi però hanno detto di sapere che la dirigente "ha le mani legate" e hanno puntato il dito contro Città Metropolitana. Tanto che gli scioperanti hanno anche pensato di presentarsi mercoledì mattina davanti a palazzo Isimbardi per portare la loro rabbia direttamente a chi ha la competenza sulle scuole.

Intanto martedì pomeriggio è arrivata una comunicazione dell’Istituto tecnico e liceo artistico milanese che annunciava la chiusura della scuola proprio per mercoledì 8. "Come già comunicato, il nostro Istituto era in attesa di un pezzo di ricambio importante per i fini dell’attivazione della caldaia - si legge nella nota a firma della dirigente Salvatore -. Avendo Città Metropolitana appena comunicato il perfezionamento dell'acquisto del materiale mancante, domani la ditta incaricata dell’ente proprietario provvederà alla riparazione del quadro elettrico che attiva il sistema di riscaldamento. Per consentire l’effettuazione dei lavori e il successivo collaudo, le lezioni sono sospese per tutta la giornata di domani e riprenderanno regolarmente in data 9 novembre".