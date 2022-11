"Trans live matter": a Milano la prima marcia delle persone trans

Il grido è semplice, chiaro: "Trans live matter". Per sottolineare che anche la loro vita conta. Domenica 20 novembre a Milano si terrà la prima marcia delle persone transgender, in concomitanza con la "giornata internazionale per la memoria transgender". La manifestazione, organizzata dall'associazione per la cultura e l'etica transgenere e dallo sportello trans di Ala Milano onlus, partirà da piazza Oberdan alle 17 e arriverà in piazza della Scala, fuori da palzzo Marino.

Prevista la presenza delle istituzioni, con Elena Buscemi - presidente del consiglio comunale di Milano -, Diana De Marchi - presidente commissione pari opportunità - e Monica Romano, prima consigliera transgender eletta in città. Ci saranno anche Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d'Italia e Vladimir Luxuria, prima parlamentare transgender in Europa.

"In una stagione politica in cui i pochissimi e fragili diritti delle persone transgender sono a rischio, abbiamo deciso di unire le forze e di chiamare la prima marcia trans milanese", hanno spiegato gli organizzatori. "Porteremo le nostre vite, il nostro dolore e la nostra indignazione nelle vie più centrali della città di Milano per dare un segnale preciso alla società, alla politica e alle istituzioni: le vite delle persone trans contano, e noi, e tutti i nostri amici, sostenitori e alleati siamo pronti non soltanto a celebrarle e a ricordarle, ma anche a rivendicarne il pieno diritto di cittadinanza nella società civile, contro ogni forma di discriminazione, violenza, tentativo di invisibilizzazione e delegittimazione", le parole delle due associazioni.

"Intendiamo altresì dare un segnale al sindaco, che abbiamo invitato a marciare con noi, e alla giunta comunale affinché - hanno concluso - in tempi ragionevoli diano attuazione alla mozione approvata dal consiglio comunale lo scorso maggio che istituisce il registro di genere."