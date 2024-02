Diversi trattori stanno manifestando per le strade di Milano

Si allarga a Milano la protesta degli agricoltori. Una decina di trattori del presidio di Melegnano hanno lasciato la cittadina per dirigersi verso la città. In questo momento (15.45) alcune macchine agricole si trovano a Rogoredo e sembrano essere diretti verso la circonvallazione, dove imboccheranno corso Lodi.

Successivamente proseguiranno lungo via Abruzzi per arrivare in piazza Duca d’Aosta (davanti alla Stazione Centrale di Milano). In totale, secondo quanto appreso da MilanoToday, ci sarebbero circa 10 trattori. Questa mattina tutti gli agricoltori radunatesi a Melegnano, circa una cinquantina, avevano dato vita a un corteo da Melegnano a San Giuliano.