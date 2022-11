Manifestazione pro Ucraina a Milano

È partita alle 16 dall'Arco della Pace la manifestazione pro Ucraina, organizzata a Milano. A lanciare l'iniziativa, che vede la partecipazione anche di Letizia Moratti e Carlo Cottarelli, è stato il 'terzo polo'. Migliaia di persone si sono presentate al raduno.

In piazza membri della comunità ucraina residente nel capoluogo lombardo, alcuni rappresentanti del Partito Democratico, tra cui l'assessore comunale alla Casa di Milano, Pierfrancesco Maran, e di +Europa, oltre che associazioni, realtà culturali e onlus. Scopo della manifestazione è esprimere solidarietà al popolo ucraino, ancora vessato dalla guerra di Putin. Il leader di Azione Carlo Calenda sui propri profili social ha definito l'evento: "Una manifestazione senza partito", chiedendo "la partecipazione di tutte le forze democratiche del paese".

Dal palco, Maran ha ribadito il benvenuto agli ucraini arrivati in fuga dal proprio Paese, sottolinenando che l'Italia non li lascerà soli e garantirà loro supporto. "L'appoggio - ha detto l'assessore - sarà umanitario, diplomatico e anche militare fino a quando ci saranno dei soldati nel loro Paese. Tutti vogliamo la pace, ma il modo perché cessino le armi è che la Russia torni oltre i confini internazionalmente riconosciuti. Fino a quel momento diciamo agli ucraini 'non vi lasciamo soli, l'Italia e Milano sono con voi'".

A Roma, nel frattempo, è stata invece organizzata dalla piattaforma 'Europe for Peace' una manifestazione per la pace e lo stop all'invio di armi all'Ucraina. "Il ministro Crosetto ha annunciato che sta preparando il sesto invio - ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al suo arrivo in piazza -. Bene noi gli diciamo che visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in parlamento, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in parlamento".