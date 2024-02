Ucraini in piazza a Milano a due anni dall'inizio della guerra: "Quasi 10mila civili uccisi"

Un momento per ricordare chi non c'è più. Un momento per chiedere un futuro diverso. Oggi, sabato 24 febbraio, a Milano si tiene "Vittoria per la pace", la marcia organizzata dalle associazioni pro Ucraina nel giorno del secondo anniversario dell'inizio della guerra su larga scala iniziata dalla Russia di Vladimir Putin.

I manifestanti - ne sono attesi 1.500 - si ritrovano in piazza Castello alle 13 per poi partire in corteo verso piazza San Babila passando da via Beltrami, via Dante, piazzale Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli e corso Matteotti. All'arrivo previsti alcuni interventi, tra cui quello dello storico calciatore ex Milano Andriy Shevchenko, di Marco Cappato e dell'assessore al comune di Milano Pierfrancesco Maran. Videomessaggi, invece, da parte di Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina e di Oleksandra Matviichuk, vincitrice del Premio Nobel per la pace.

I due anni di invasione - hanno denunciato gli organizzatori annunciando la manifestazione - hanno portato a "quasi 10mila civili uccisi e 17.500 gravemente feriti" e "20mila bambini illegalmente separati dai genitori e deportati", oltre che "danni per 62,6 miliardi di euro" e il "26% del territorio dell'Ucraina illegalmente e militarmente occupato". "Il titolo dell'evento, 'vittoria per la pace', sottolinea la necessità di una vittoria dell'Ucraina per arrivare a una pace giusta, che garantisca stabilità e sicurezza, fondata sul rispetto del diritto internazionale. La pace, quella giusta, sicura, duratura, si fonda sul rispetto del diritto internazionale, sulla sovranità e sull'integrità del paese invaso, mediante l’applicazione del principio di accountability, che prevede la giusta punizione per i responsabili dei crimini di guerra. E una vittoria militare decisiva può servire come deterrente contro future aggressioni o invasioni da parte di altri paesi imperialisti", hanno sottolineato dalla comunità ucraina. "Costringere l'Ucraina al tavolo dei negoziati, in questo momento - hanno concluso - significherebbe solo posticipare una futura aggressione militare da parte della Russia, forse ancora più sanguinosa".