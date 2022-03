Corteo, centinaia di ucraini in corteo a Milano: "Putin assassino"

"Hands off Ucrain" (ovvero "giù le mani dall'Ucraina"), "No alla guerra, sì alla pace" e "Putin assassino". Sono solo alcune delle scritte che si leggono sui cartelli mostrati da centinaia di ucraini riunitisi, a partire dalle 15 circa, in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per chiedere lo stop dell'offensiva bellica della Russia nel loro Paese.

I manifestanti, tra cui moltissime donne e diversi bambini, sfilano in corteo fino in piazza Duomo. "La nostra resistenza è la vostra sicurezza. Siamo l' avamposto dell'Europa". Questo il messaggio emblematico sullo striscione che apre il corteo. In prima fila ragazzi e donne tengono tra le braccia un fagottino bianco, a rappresentare un neonato avvolto in una coperta.

Uno dei manifesti vede l'immagine del presidente russo Vladimir Putin con i baffi di Hitler. Contro di lui, definito assassino e terrorista, diverse scritte; mentre nessuna è rivolta ai "fratelli russi". E tra i manifestanti anche una donna che sul suo cartello ha scritto, in tre diverse lingue: "Sono russa, sono contro la guerra"

I partecipanti all'iniziativa contro la guerra hanno intonato diverse volte l'inno nazionale russo. Alcune delle scritte sugli striscioni e degli slogan sono rivolti alla Nato e all'Unione Europea, come "Oggi tocca a noi, domani siete voi", "Nato vuota il cielo" e, semplicemente "Aiutateci". Oltre a quella dell'Ucraina, tra le molte bandiere presenti, anche quella della pace.

Corteo e strade chiuse

Il serpentone procederà lungo via Vittor Pisani, piazza della Repubblica, via Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, piazza Oberdan, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, via Catena, via Case Rotte, piazza Scala, via Santa Margherita, via Mengoni e infine piazza Duomo, dove la manifestazione si concluderà.