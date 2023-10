Ultima Generazione blocca il traffico a Portello

Ultima Generazione torna a bloccare il traffico di Milano. Gli attivisti, una ventina, questa volta si sono posizionati a pochi passi da Fiera Milanocity in due punti diversi. Come da modus operandi del gruppo, si sono seduti in mezzo alla strada fermando le auto. Alla mano striscioni che recitavano frasi sull’emergenza climatica.

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno iniziato una nuova protesta intorno alle 9 di lunedì mattina. Al centro di questa manifestazione, oltre alle tematiche che da tempo il gruppo vuole portare alla luce, la richiesta di un fondo di riparazione per le vittime dell’emergenza climatica da 20 miliardi di euro. Risarcimento che propongono da diverso tempo, anche in occasione della loro ultima apparizione a Milano.

Diversi i tentativi degli automobilisti che hanno cercato dapprima il dialogo, per poi passare alle maniere “forti” cercando di spostare gli attivisti dalla strada prendendoli di peso.

Sul posto sono giunti polizia locale e di stato che sono riusciti a placare il fermento e far spostare i manifestanti dalla strada, riuscendo a risolvere la situazione in una manciata di minuti. I membri del gruppo sono stati portati in questura per l’identificazione e per eventuali provvedimenti giudiziari.