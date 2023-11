La manifestazione contro violenza sulle donne oggi a Milano

Oggi, sabato 25 novembre, è la giornata internazionale per l’abolizione della violenza sulle donne. A Milano è atteso l’evento clou di tutta la settimana: il presidio intitolato “Il patriarcato uccide”, promosso da tutte le forze della sinistra e dalle associazioni femminili e femministe di Milano.

L’appuntamento, che doveva tenersi in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, è stato spostato in luogo più ampio proprio per accogliere le numerose adesioni. Il raduno sarà alle ore 11 in largo Cairoli. Ci sarà anche il sindaco di Milano Beppe Sala.