Da un lato per Israele, dall'altro per la Palestina: le due piazze (contemporanee) di Milano

Bandiere diverse, obiettivi opposti. Ma stesso orario. A Milano oggi, sabato 4 novembre, vanno in scena due manifestazioni - praticamente in contemporanea - che porteranno in strada i leghisti da un alto e gli antifascisti e gli antagonisti dall'altro.

Alle 15 in largo Cairoli il presidio organizzato dal Carroccio "in difesa dell’Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e delle libertà". Sarà "una piazza senza bandiere, pacifica e aperta a tutti. Un'occasione per ribadire l’importanza della lotta al terrorismo, all’antisemitismo, in difesa dei diritti delle donne e contro il fanatismo jihadista", ha spiegato il partito in una nota. "Le conquiste e i diritti fondamentali dell’Occidente costate milioni di vittime non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni internazionali l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi", hanno chiarito gli organizzatori. Chiara, quindi, la vicinanza e la solidarietà ad Israele, tanto che sarà letto un messaggio del presidente della comunità ebraica meneghina, Walker Meghnagi. Al presidio, a cui è annunciata la presenza di 3mila persone, il leader Matteo Salvini e, come esponenti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il ministro all'istruzione Giuseppe Valditara.

Alla stessa ora da Porta Venezia partirà invece il corteo "Stop war, stop racism" organizzato da "Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale". All'appello hanno già risposto decine di sigle dell'antagonismo e della sinistra e la manifestazione - nata idealmente in contrapposizione alla festa delle forze armate - è già diventata (anche) una manifestazione pro Palestina, motivo per cui sono attesi numerosi esponenti della comunità araba chiamati a raccolta dai giovani palestinesi italiani. I manifestanti - dovrebbero essere un migliaio - sfileranno in corso Venezia, via San Damiano, via Visconto di Modrone, via Verziere, via Larga per arrivare poi in piazza Missori.

L'attenzione delle forze dell'ordine chiaramente è massima. Le due piazze sono sufficientemente distanti, ma la parola d'ordine è, evidentemente, evitare incroci potenzialmente pericolosi.