Presidio per Israele e corteo per la Palestina: due manifestazioni (in contemporanea) a Milano

Il "cuore" di Milano diviso a metà. Il centrodestra da un lato per i valori occidentali e, innegabilmente, per Israele. Il centrosinistra dall'altro contro la festa delle forze armate e, altrettanto innegabilmente, per la Palestina. Doppia manifestazione sabato 4 novembre in centro a Milano, dove si ritroveranno - comunque a distanza di sicurezza - i leghisti e gli antifascisti.

Alle 15, infatti, in largo Cairoli sono attese 3mila persone per il presidio organizzato dal Carroccio "in difesa dell’Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e delle libertà". Sarà "una piazza senza bandiere, pacifica e aperta a tutti. Un'occasione per ribadire l’importanza della lotta al terrorismo, all’antisemitismo, in difesa dei diritti delle donne e contro il fanatismo jihadista", ha spiegato il partito in una nota. "Le conquiste e i diritti fondamentali dell’Occidente costate milioni di vittime non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni internazionali l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi", l'appello degli organizzatori.

La comunità ebraica non sarà presente - anche se sarà letto un messaggio del presidente Walker Meghnagi, che "sosterrà chiunque cercherà di ricordare i civili israeliani imprigionati a Gaza" -, mentre in Cairoli sono attesi il leader Matteo Salvini e, come esponenti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il ministro all'istruzione Giuseppe Valditara.

Alla stessa ora, alle 15 in punto, inizierà invece il corteo organizzato da "Milano antifascista e antirazzista" a cui hanno aderito decine di sigle della sinistra e del mondo antagonista cittadino, oltre che le associazioni dei palestinesi a Milano. "Il 4 novembre l’Italia celebra la festa delle forze armate e, come se non bastasse, la Lega di Matteo Salvini chiama a raccolta in difesa dei valori occidentali annunciando una manifestazione a Milano. Il mondo è dilaniato da guerre e colonialismi. Oltre 170 conflitti attivi nel mondo e quel che è peggio è che non si intravede nessuna via d’uscita all’orizzonte. Da quasi due anni l’Ucraina è sotto il fuoco della Russia, in una guerra per le risorse e per l’egemonia contesa dai potenti della guerra. Il business delle armi, della ricostruzione conta più della vita delle persone. Da ormai due settimane la striscia di Gaza e la Palestina stanno subendo una delle peggiori atrocità che il mondo abbia mai visto dopo la Seconda guerra mondiale. Un genocidio in mondovisione, nell’indifferenza della comunità internazionale, crimini efferati agiti complicità economica e politica con un progetto di apartheid coloniale che prosegue da 75 anni", hanno spiegato dall'associazione.

Chiaramente proprio la presenza dei palestinesi, e la stretta attualità, mettono in "contrapposizione" ideale le due piazze. I manifestanti - ne sono annunciati un migliaio - sfileranno in corso Venezia, via San Damiano, via Visconto di Modrone, via Verziere, via Larga per arrivare poi in piazza Missori. Sulle due manifestazioni, anche per evitare incroci pericolosi, vigileranno le forze dell'ordine.