Milano, allerta per le manifestazioni (quasi contemporanee) per Israele e Palestina

Palestinesi da un lato, israeliani da un altro. Milano si divide sul conflitto che sta infiammando il Medio Oriente. Martedì pomeriggio in città si terranno infatti due manifestazioni, quasi contemporanee, con i due "schieramenti" in piazza.

Alle 17.39 in piazza dei Mercanti si trovano Unione Democratica arabo palestinese e Associazione dei Palestinesi in Italia per un presidio di "solidarietà alla popolazione palestinese ancora una volta minacciata dalla violenza del colonialismo israeliano". "Da 75 anni la popolazione palestinese combatte per la propria libertà e dignità ed è nostro dovere mostrare la piena solidarietà a un popolo che combatte per la propria libertà. Invitiamo tutti i solidali a partecipare con la propria bandiera palestinese, cartelli per dimostrare che Milano è con la liberazione della Palestina e con i popoli che lottano contro il dominio coloniale, ovunque esso sia", si legge nel lancio della manifestazione.

Dalle 18.30 invece, davanti al Memoriale della Shoah di Milano, in Piazza Edmond Jacob Safra 1, ci saranno un sit in e una fiaccolata "per ribadire che stiamo con Israele senza se e senza ma".