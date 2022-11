Patteggia un anno uno dei leader delle manifestazioni 'no vax' a Milano

Il tatuatore Gabriele Molgora detto "Zeno", 29 anni, ha patteggiato un anno per avere organizzato i cortei 'no green pass' e 'no vax' per 18 sabati consecutivi tra il 2020 e il 2021. La pena è stata sospesa. L'uomo era stato messo sotto indagine, coordinata dal pm Enrico Pavone del pool antiterrorismo. La pena è stata ratificata lunedì dal gup Angela Minerva. Il 29enne era considerato uno dei protagonisti delle proteste milanesi che si svolgevano ogni sabato.

In particolare, secondo le indagini, avrebbe rivolto appelli all'interno delle chat a cui era iscritto per "attività di proselitismo ed incitamento allo svolgimento di iniziative illegali". Attraverso l'analisi del suo telefono, gli agenti di polizia avevano scoperto che Molgora aveva inviato, via Telegram, circa mille green pass, ed aveva ammesso di averli scaricati online. Per questa azione, rispondeva anche di ricettazione, oltre che di istigazione a delinquere aggravata dal mezzo telematico.

L'uomo, sottoposto a Daspo urbano, da un certo punto in poi non ha più partecipato alle manifestazioni.