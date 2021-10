Manifestazioni novax a Milano, quello che potrebbe succedere oggi

Il calendario segna la data del 15 ottobre e da oggi è necessario essere in possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Quello che succederà nelle prossime ore non è ancora chiaro: a Milano e in tutta Italia si temono blocchi dei trasporti pubblici e della logistica, inoltre la galassia novax ha annunciato manifestazioni nelle piazze della città. Un aspetto, tuttavia, deve essere evidenziato: l'universo novax-nogreenpass-negazionisti è composto da un'esigua minoranza della popolazione (ma molto rumorosa). Lo dicono i dati: in Lombardia oltre il 90% delle persone sopra i 12 anni è vaccinato.

Su Telegram, comunque, i proclami si sono susseguiti per tutta la giornata di giovedì. Sulla piattaforma alternativa a Whatsapp i gruppi novax spuntano come funghi in autunno, le forze dell'ordine li stanno monitorando ma stare dietro a tutti i proclami è pressoché impossibile.

Nelle scorse ore due luoghi sono entrati nel mirino dai violenti che ogni sabato pomeriggio bloccano il centro di Milano: l'università Statale e il Palazzo di Giustizia. Altri, invece, rilanciano il solito appuntamento di Piazza Fontana (anticipato di un giorno e in un orario diverso dal solito). La domanda però è una sola: quanti saranno? Lo scorso 1° settembre al "blocco delle stazioni" c'erano solo pochi esagitati (a Porta Garibaldi a Milano erano più i giornalisti che i manifestanti).

Le forze dell'ordine, comunque, sono pronte a intervenire, da Roma è arrivata la direttiva di intensificare i "servizi dedicati a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione a obiettivi ritenuti sensibili per la circostanza". A Milano saranno sorvegliati speciali il Tribunale, la Statale, tutte le sedi dei sindacati e Assolombarda.