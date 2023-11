Le manifestazioni mandano in tilt i trasporti: quali mezzi Atm cambiano percorso

Due manifestazioni in contemporanea a Milano questa sera, giovedì 23 novembre. Contro la violenza di genere il corteo di “Non una di meno” in partenza da piazza 24 Maggio fino ad arrivare alle Colonne di San Lorenzo, in zona Porta Genova. A Rogoredo, invece, gli abitanti in protesta per il degrado del quartiere.

Il corteo per le donne parte da piazza 24 Maggio. Prosegue per viale Gorizia, Alzaia Naviglio Grande, via Valenza, Porta Genova, via Vigevano, viale Gorizia, piazza 24 Maggio, corso di Porta Ticinese e Colonne di San Lorenzo, dove termina il percorso.

Per i due presidi i mezzi di trasporto Atm vengono modificati. Il tram 3 non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo, il tram 9 non fa servizio tra Porta Lodovica e Porta Genova, il tram 10 non fa servizio tra piazzale Cantore e piazza 24 Maggio. Per quanto riguarda i bus il 94 non fa servizio tra corso Italia/via Santa Sofia e Sant’Ambrogio M2, le corse del bus 325 dirette a piazzale Cantore sono sospese. Dalla fermata via Lodovico il Moro/via Pestolazzi i bus proseguono tutti per Romolo.

A Rogoredo, il bus 77 in entrambe le direzioni devia da via Rogoredo/Impastato a piazza Mistral, mentre l’88 non fa servizio tra via Pizzolpasso/del Futurismo e Rogoredo.

Inoltre, a causa di un guasto chiude la linea M4 tra Forlanini e Linate, la tratta viene servita dai bus. La linea, spiega l’azienda, è aperta tra San Babila e Forlanini, ma si deve scendere alla fermata di Argonne e cambiare binario.