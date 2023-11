La Lega per l'Occidente e gli 'antifa' per la Palestina: doppia manifestazione a Milano

Per i valori Occidentali da un lato. Per l'antifascismo, e la Palestina, dall'altro. Doppia manifestazione sabato a Milano, dove si terranno un corteo e un presidio, praticamente in contemporanea, anche se idealmente contrapposti fra loro.

Alle 15, in largo Cairoli, si ritroveranno i manifestanti chiamati in piazza dalla Lega per l'appuntamento "in difesa dell’Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e delle libertà". Sarà "una piazza senza bandiere, pacifica e aperta a tutti. Un'occasione per ribadire l’importanza della lotta al terrorismo, all’antisemitismo, in difesa dei diritti delle donne e contro il fanatismo jihadista", si legge in una nota del Carroccio. "Le conquiste e i diritti fondamentali dell’Occidente costate milioni di vittime non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni internazionali l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi", l'appello degli organizzatori.

Alla stessa ora, in piazza Oberdan, inizierà invece il corteo lanciato da "Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale" a cui hanno già aderito decine di sigle della sinistra e dei collettivi e le associazioni italiane dei palestinesi. "Il 4 novembre l’Italia celebra la festa delle forze armate e, come se non bastasse, la Lega di Matteo Salvini chiama a raccolta in difesa dei valori occidentali annunciando una manifestazione a Milano. Il mondo è dilaniato da guerre e colonialismi. Oltre 170 conflitti attivi nel mondo e quel che è peggio è che non si intravede nessuna via d’uscita all’orizzonte. Da quasi due anni l’Ucraina è sotto il fuoco della Russia, in una guerra per le risorse e per l’egemonia contesa dai potenti della guerra. Il business delle armi, della ricostruzione conta più della vita delle persone. Da ormai due settimane la striscia di Gaza e la Palestina stanno subendo una delle peggiori atrocità che il mondo abbia mai visto dopo la Seconda guerra mondiale. Un genocidio in mondovisione, nell’indifferenza della comunità internazionale, crimini efferati agiti complicità economica e politica con un progetto di apartheid coloniale che prosegue da 75 anni", hanno spiegato dall'associazione, i cui attivisti giovedì mattina si sono ritrovati fuori dal ministero delle infrastrutture di piazza Cavour a Milano con lo striscione: "4 novembre, niente da festeggiare. Basta guerre, basta razzismo, cessate il fuoco immediato", firmato da "Milano ama la libertà".

"Occhio per occhio e tutto il mondo è cieco: dalla prigionia, dalla guerra, dalla vita negata e mutilata non nascono fiori, ma morte e dolore. E se è vero, perché è vero, che anche molti civili in Israele hanno sofferto morte e dolore, le radici di quella morte e di quel dolore sono in quei 75 anni di oppressione. Non sembra per nulla lungimirante, oltre che umano, proseguire su quella strada. Vogliamo fuoriuscire dalla barbarie. Vogliamo restare umani. Invece il clima da arruolamento culturale, oltre che militare, rende invisibile ogni forma di critica: leviamoci tutti a difendere le istituzioni. Ed ecco che subito tutto è sottosopra. Nelle 'democrazie occidentali' non c’è spazio per la libertà di parola, per la critica, per la partecipazione. Il valore della pace viene esportato a suon di bombe. E noi, a quel deserto, ci ribelliamo. Noi disertiamo", hanno proseguito da "Milano antifascista".

Alla manifestazione parteciperà anche una delegazione di palestinesi, sotto lo slogan "fermare il genocidio, Palestina libera". "Come comunità palestinese della Lombardia, Giovani Palestinesi d’Italia, Unione Democratica Arabo Palestinese e Associazione dei Palestinesi in Italia parteciperemo al corteo che si terrà alle 15 in Porta Venezia. Dal 7 ottobre Israele ha massacrato quasi 10mila persone, la maggior parte bambini sotto lo sguardo complice di tutto l’Occidente, Italia compresa. Chiediamo a tutti i solidali con la causa di liberazione palestinese di scendere in piazza con noi e fare di tutto affinché ci sia giustizia per un popolo che resiste al colonialismo israeliano da più di 75 anni", hanno scritto in un post su Instagram.

I manifestanti dovrebbero muoversi in corteo per la città, con un itinerario ancora da definire. In questura si sta lavorando al percorso che dovrà seguire il serpentone, con due precise indicazioni: niente centro e, soprattutto, niente incroci con il presidio della Lega.