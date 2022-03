Gara trasporto dializzati: Mantovani e Garavaglia assolti in appello

Assolti in appello Mario Mantovani e Massimo Garavaglia per non aver commesso il fatto. Erano a processo per turbativa d'asta per fatti del 2014, quando i due politici, l'uno di Forza Italia e l'altro della Lega, erano rispettivamente vice presidente della regione Lombardia e assessore regionale all'economia. Garavaglia è attualmente ministro del turismo. I fatti riguardano una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate. Secondo l'accusa, avrebbero favorito alcune ambulanze locali della zona in cui risiedono e in cui avevano il loro 'bacino elettorale' (la provincia ovest di Milano) nell'ottenimento del servizio di trasporto.

In primo grado Garavaglia era stato egualmente assolto mentre Mantovani era stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione. Tutto era nato dalla mancata partecipazione al bando da undici milioni di euro della Croce Azzurra Ticinia Onlus, perché le tariffe erano troppo basse. Alcuni membri della Croce Azzurra si erano recati da Garavaglia per protestare e questi aveva fatto una segnalazione a Mantovani, che oltre ad essere vice presidente della giunta era anche assessore alla sanità e al welfare.

La difesa di Garavaglia aveva sempre invocato che l'assessore si era limitato ad una "doverosa segnalazione" riguardante una associazione di volontariato molto attiva nel territorio. Quanto a Mantovani, arrestato nel 2015, nel 2021 la prefettura di Milano aveva avviato l'iter per il commissariamento di una Rsa a lui riconducibile.