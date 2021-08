Esplode la bombola nel bed and breakfast, Manuela muore dopo 4 giorni di agonia

Quando la notizia della tragica scomparsa di Manuela Mancini è arrivata a Monza gli amici sono rimasti sconvolti. Quella tragica morte causata dalle gravi ustioni riportate in seguito all'esplosione avvenuta in un b&b nella sua amata Puglia erano troppo gravi e lunedì 23 agosto la 53enne è spirata.

Distrutti i tanti amici, allievi e conoscenti di Manuela Mancini. La donna, pugliese di nascita ma monzese d’adozione, in città era molto nota e amata. Dopo gli studi al liceo Zucchi e alla Cattolica di Milano, per quindici anni ha lavorato come giornalista, anche per alcune testate locali. Una passione che l’ha accompagnata anche successivamente quando ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Ma non solo: è diventata operatrice olistica, una professione che amava profondamente. Proprio in queste settimane nella sua Puglia aveva in programma alcuni corsi che anche in Brianza raccoglievano un grandissimo consenso.

“Carissima Manu mi mancano le parole - scrive il giornalista e amico Carlo Gaeta su diversi gruppi social di Monza -. Stavolta è dura. I ricordi di una lunga frequentazione di lavoro e di amicizia ruotano veloci nella mia mente. Tante immagini, tanti momenti belli. Tanta vita. Spezzata via un un maledetto momento. In un’assurda disgrazia. Adesso vorrei solo rivedere il tuo sorriso aperto e risentire quella tua risata fragorosa risuonare nell’aria alle mie battute stupide e senza senso. Come senza senso molte volte è questa vita che spesso ci procura sofferenze atroci. Adesso vola libera nel tuo respiro, oltre la solitudine e la tristezza. Con quella bellezza d’animo e di sentimenti che ti facevano unica”.

Tantissimi i ricordi affettuosi e sinceri nei confronti di Manuela Mancini, salutata da tutti i suoi amici come una donna solare, piena di vita, allegra e sorridente che portava tanta gioia in chiunque incrociava il suo sguardo.