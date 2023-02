È morto il medico di base Marcello Iacuone

È morto nella notte tra sabato e domenica il medico di base Marcello Iacuone. Il dottore, con studio a Novate Milanese (Milano), aveva 66 anni. La sua scomparsa improvvisa, a causa di un malore, lascia senza medico di base a circa 2mila pazienti che costantemente venivano seguiti da Iacuone, in prima linea anche durante la fase più grave della pandemia del covid 19. Il medico chirurgo riceveva i suoi pazienti in via Repubblica. I suoi funerali saranno celebrati martedì 7 alle 14, a Milano.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. "Questa notte è mancato il nostro caro amico Marcello Iacuone. Socio fondatore del nostro gruppo, dottore della compagnia, ma sopratutto un grande amico", ha scritto su Facebook il Gruppo Arcieri Polisportiva Solese.

Chi era Marcello Iacuone

Toccante la testimonianza di Patrizia B.m che scrive: "Ho saputo della dipartita del dottor Iacuone e ho provato un profondo dolore. Sono andata a fargli visita per una preghiera, per un saluto di vicinanza alla famiglia, ma anche per dire grazie. Ho conosciuto Marcello Iacuone quando ero un'adolescente, prima come dentista e poi come medico. Aveva un carattere burbero, ma era anche un uomo disponibile e generoso, qualità non comuni oggi. Nel periodo della pandemia ha curato anche tante persone che non erano suoi pazienti perché erano malate e avevano bisogno di cure. Non ha esitato a vestire tuta e maschera per aiutare tanti che stavano male. Si è attivato poi per organizzare la campagna vaccinale per i novatesi. Ora si era impegnato con il Comitato di cittadini e l'Amministrazione per interloquire con Ats sull'emergenza relativa alla carenza dei medici di famiglia. Grazie di tutto Dottore. Mi mancherà e mancherà, ne sono certa, alla comunità novatese, soprattutto agli oltre duemila pazienti che quotidianamente curava. Riposa in pace Marcello".