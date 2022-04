Il nuovo procuratore capo di Milano è Marcello Viola, fino ad ora procuratore generale a Firenze. L'elezione è avvenuta grazie a 13 voti favorevoli del Consiglio superiore della magistratura.

Viola prende il posto di Francesco Greco, che lo scorso novembre era andato in pensione. Sconfitti nella votazione gli altri due candidati proposti dalla commissione: Antonio Amato, capo della procura bolognese, per il quale hanno votato in tre, e Maurizio Romanelli, procuratore aggiunto di Milano che ha ricevuto 6 preferenze. Tre in totale gli astenuti al voto.

"Sono onorato e ringrazio il Csm per questa nomina così importante - le parole di Viola -. È una nomina che mi responsabilizza molto e sono consapevole del fatto che guidare la Procura di Milano sia un incarico particolarmente delicato. Ma metterò il massimo impegno nello svolgere il ruolo direttivo che mi è stato assegnato come ho sempre fatto".