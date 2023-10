Il segretario generale provinciale Uil Polizia Milano è Marco Alessio

Marco Alessio è stato rieletto segretario provinciale Uil Polizia Milano. Giovedì mattina, presso la sede della Uil Lombardia in via Campanini, si è riunito il direttivo provinciale del sindacato dei poliziotti di riferimento valoriale della Confederazione Uil, per l’elezione dei nuovi quadri direttivi. Ai lavori ha partecipato il segretario regionale Uil Polizia Lombardia Giuseppe Calderone oltre a tutti i quadri sindacali.

Sono stati numerosi i temi trattati per aggiornare i poliziotti sulle novità riguardanti il rinnovo del contratto di lavoro, la situazione politico sindacale con particolare riferimento a temi inerenti la rappresentatività e gli obiettivi da perseguire. Successivamente, l’assemblea tutta ha provveduto a eleggere la nuova segreteria e il nuovo direttivo.

Marco Alessio, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di gabinetto della Questura di Milano è stato riconfermato dal direttivo provinciale, all’unanimità, segretario generale provinciale della Uil Polizia Milano. Alessio si impegna ad assistere tutti i poliziotti milanesi che in questo momento particolare sono chiamati a uno sforzo maggiore, nonché a rafforzare la rappresentanza sindacale sul territorio meneghino.

A conclusione dei lavori il segretario regionale Calderone si è complimentato augurando buon lavoro a tutti i quadri sindacali. Insieme a Marco Alessio la nuova Segreteria provinciale sarà composta da: Antonio Attanasio, ispettore della Polizia di Stato in forza all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Milano che è stato nominato segretario generale provinciale aggiunto e dai segretari provinciali Antimo De Santis, Simone Cosi, Paolo Mirabella, Antonio Muto e Marco Salati.