Marco Cappato è tornato a casa dopo l'ischemia e il ricovero: "Sto bene"

Dopo il ricovero in ospedale ad Aosta, Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni e storico attivista radicale, è tornato a casa a Milano e ha registrato un video per ringraziare tutti coloro che lo avevano contattato augurandogli una pronta guarigione. "Ciao, come vedete sono a casa e sto bene. Lo dico per tutte le persone che si sono preoccupate in particolare, mi dispiace molto", ha detto l'ex eurodeputato ed ex consigliere comunale di Milano (insignito nel 2022 dell'Ambrogino d'Oro).

"Sto recuperando energie e forze", ha aggiunto, "dovrò fare una piccola ma non problematica operazione al cuore nelle prossime settimane, quindi il recupero sta andando bene". Cappato, 52 anni, si era sentito male il 31 dicembre ed era stato ricoverato all'ospdale Parini di Aosta, da dove è stato dimesso giovedì 4 gennaio. Ha avuto un problema cardiaco che ha causato uno 'screzio ischemico neurologico' nell'articolazione della parola.

Giovedì sera il medico di fiducia di Cappato, l'anestesista Mario Riccio (ex primario all'ospedale OglioPo di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, e attivista dell'Associazione Coscioni) aveva precisato che il danno ischemico era stato di modesta entità e che, nelle prossime settimane, l'esponente radicale verrà sottoposto alla chiusura del forame ovale pervio-cardiaco.

"Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto, mi hanno mandato messaggi in queste ore, mi hanno chiamato", ha detto ancora Cappato nel video: "Grazie. Un grazie particolare a tutto il personale dell`ospedale Parini di Aosta, sono stati fantastici, professionali ma anche gentili e umani. Questo è molto importante. Sto recuperando le energie perché temo ce ne sarà bisogno in questo 2024 per le lotte le battaglie dell`associazione Luca Coscioni, di Eumans, con chi di voi le vorrà combattere insieme. E comunque a tutte e tutti un buon 2024, ci siamo. Ciao".

Le elezioni suppletive di Monza

Nel 2023, dopo anni di lontananza dalla politica nelle istituzioni, Cappato si era candidato alle elezioni suppletive del Senato per il collegio di Monza, che si sono tenute a ottobre per sostituire Silvio Berlusconi, deceduto qualche mese prima. Con un'affluenza inferiore al 20% degli aventi diritto al voto, il seggio è andato ad Adriano Galliani (ex amministratore delegato del Milan e ora del Monza), per il centrodestra, con il 51,46% dei voti, contro il 39,53% di Cappato, che per l'occasione era sostenuto da una larga coalizione formata da +Europa, Radicali Italiani, Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e Azione.