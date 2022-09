Tragedia a Formentera: 25enne milanese muore in mare

Un ragazzo di 25 di anni, Marco Finocchiaro, residente a Magnago con Bienate (hinterland nord-ovest di Milano), è morto nel mare di Formentera (Spagna) nella giornata di domenica 11 settembre.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti. Secondo quanto finora ricostruito sembra che Marco, sull'isola spagnola per una vacanza, si trovasse su una barca insieme ad altre persone quando è finito in mare, non è chiaro se sia caduto o si sia tuffato. Quello che è certo è che il mare gli è stato fatale. Le forze dell'ordine e la magistratura spagnola stanno facendo luce su quello che è successo.

La sorella di Marco, Sonia Finocchiaro, ha scritto su Facebook un ricordo commosso e straziante del fratello: "Tu e il tuo ukulele, tu e le tue camicie, tu e i tuoi cappelli, tu e i tuoi orecchini. Uno spirito libero che credeva sempre nell’amore e nel perdono, ma che andava sempre protetto perché piccolo e fragile. Mi spiace non essere stata lì a salvarti e proteggerti, come avrei voluto fare. Avrei sacrificato la mia vita per te. Mi manchi già da morire. Andarsene via a 25 anni non è mai giusto, soprattutto in questo modo orribile e lontano da me e dalla tua famiglia. Chissà quanto hai sofferto e avuto paura, piccolo mio".