Salva un calciatore con 15 minuti di massaggio cardiaco in campo: chi è l'agente eroe

Uno dei calciatori che va in arresto cardiaco e lui, insieme ad un'altra persona, che non sta con le mani in mano e grazie a 15 minuti di massaggio cardiaco ininterrotto gli restituisce la vita. È stato premiato dalla Regione Lombardia l'assistente della polizia locale di Cusano Milanino, Marco Laini. Il fatto è accaduto a settembre 2021 a Cusano Milanino (Milano).

Durante una partita serale di calcetto, uno dei partecipanti si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza. Marco Laini, insieme ad un altro partecipante alla partita, ha subito capito la gravità del fatto ed insieme hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare alla vittima di infarto. Le manovre salva vita si sono protratte per oltre 15 minuti, fino all'arrivo dell'ambulanza Areu 118. Grazie alle manovre di rianimazione il cuore ha ripreso a battere e la persona è stata portata in ospedale. Notizie giunte successivamente, scrive la Regione nelle motivazioni, hanno confermato che la persona si è salvata.

La premiazione degli agenti in Regione

"A questi agenti va la mia sentita gratitudine, essi rappresentano la dedizione e il coraggio di tutti gli operatori di polizia locale che, ogni giorno, silenziosamente, si mettono al servizio dei cittadini e dell’intera comunità - afferma Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza che ha premiato gli agenti insieme al presidente Attilio Fontana -. Regione Lombardia sarà sempre al loro fianco. Dal 2018 ad oggi abbiamo stanziato complessivamente oltre 50 milioni di euro per la polizia locale. Di questi, oltre 18 milioni di euro sono stati spesi per dotare le Polizie locali lombarde di strumentazioni all’avanguardia come telecamere, dash cam, body cam e fototrappole. Siamo, inoltre, l'unica Regione in Italia ad avere istituito un fondo di garanzia da destinare agli agenti a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio".

“Vorrei sottolineare, inoltre, che siamo l’unica Regione in Italia ad avere istituito, nel luglio del 2019, un fondo di garanzia, che prevede un riconoscimento economico a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio - prosegue La Russa -. Il mio auspicio è di continuare in questa direzione, nel segno della valorizzazione del ruolo e dei poteri della polizia locale. La figura dell’agente di polizia locale non è e non può ridursi, come vorrebbe certa sinistra, a quella dell’operatore che si occupa soltanto di viabilità e di sanzioni. Regione Lombardia guarda ad una polizia locale sempre più specializzata, con poteri più ampi di ordine pubblico e di controllo del territorio”.