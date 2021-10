Speranze finite. È stato trovato il corpo di Marco Penza, il 27enne di Limbiate che era disperso da marcoledì scorso in Costa Rica, dove era andato come volontario per la salvaguardia delle tartarughe marine.

Il 20 ottobre, stando a quanto raccontato dagli amici, Marco era stato travolto e risucchiato da un'onda, con l'Oceano che fino alle scorse ore non aveva restituito il suo corpo. Gli stessi amici del 27enne hanno lanciato una raccolta fondi su GoFound.me - che al momento è arrivata a 11mila euro - per pagare il rimpatrio della salma. Il giovane, infatti, non aveva un'assicurazione sanitaria. Nella giornata di giovedì 21 ottobre padre e fratello di Penza erano partiti alla volta della Costa Rica per seguire le operazioni da vicino.

"Marco amava le tartarughe e ha avuto momenti felici qui - hanno scritto gli amici volontari nella lettera appello sulla piattaforma -. È stato colpito da una grande onda e noi altri abbiamo fatto tutto il possibile, ma non siamo riusciti a salvarlo". L'impegno è quello di riportare la salma del giovane in Italia "così che possa riposare in pace nella sua città natale".