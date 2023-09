Morto Marco Salvatori: gestiva un locale in centro a Milano

Marco Salvatori, ragazzo di 34 anni, originario di Viterbo, è stato trovato morto nei giorni scorsi a Milano. Molto conosciuto e ben voluto nella città laziale, da tempo si era trasferito nel capoluogo lombardo per motivi di lavoro.

Dopo gli studi, Marco si era infatti dedicato al mondo della ristorazione. A Milano gestiva il locale "Abbottega", in via Ludovico Muratori, in zona Porta Romana che ha portato la tradizione culinaria del centro Italia al nord. Ma aveva lavorato anche all'estero, a New York e a Miami.

Salvatori è stato trovato morto mercoledì scorso, 20 settembre, in seguito a una caduta dall'alto. Sul suo decesso, come riporta ViterboToday, è stata aperta un'indagine, posto sotto sequestro la salma e disposta l'autopsia. Tutto servirà a chiarire le circostanze della tragedia.

Tanti amici oggi lo piangono, ricordandolo come un ragazzo sempre sorridente e con la passione per il calcio e i viaggi. "Mancherai a molti di noi", gli scrive un amico sui social per poi aggiungere: "Porta il tuo sorriso tra gli angeli". "Mi ricordo con tutto il cuore della tua amicizia", gli fa eco un altro.