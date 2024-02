Morte Marco Trampetti, aperta un'indagine per omicidio

Domenica il ritrovamento del cadavere in un corso d’acqua del Parco dei Fontanili a Cesano Boscone, nelle scorse ore la prima svolta. È stato aperto un fascicolo per omicidio per la morte di Marco Trampetti, architetto di 58 anni trovato morto alle porte di Milano. Il fatto è stato anticipato dalla trasmissione “Chi l’ha visto” durante la puntata di mercoledì 14 febbraio, giornata di San Valentino.

Per il momento non ci sarebbero indagati nel fascicolo aperto dalla procura, secondo quanto trapelato. Non solo, non è nemmeno detto che questo atto della magistratura vuol dire che Trampetti è stato assassinato. L’indagine, tuttavia, sta a significare che gli inquirenti vogliono vederci chiaro. In un primo momento sul corpo non erano stati trovati evidenti segni di violenza, ma il cadavere era rimasto in acqua tra le 48 e le 72 ore, lasso di tempo che potrebbe aver nascosto alcune tracce. Non solo, c’è un altro dettaglio che “stona”: sembrano essere scomparsi nel nulla i due telefoni dell’architetto. Non sarebbero stati trovati nella zona in cui è stato trovato il corpo senza vita e in nessun altro posto.

Marco Trampetti era scomparso nel nulla nella notte tra domenica e lunedì 5 febbraio, dopo una serata a casa insieme al fidanzato e a un terzo amico. Il 58enne, intorno alla 1.30, si era offerto di riaccompagnare a casa il terzo commensale che abita a poca distanza, i due erano quindi saliti sulla sua Mercedes. La stessa auto era stata trovata qualche giorno dopo (chiusa e senza segni di scasso) nell’area del Parco dei Fontanili, domenica sera il tragico epilogo. Chi conosceva Trampetti ha detto che il 58enne non aveva mai manifestato alcun segno di depressione o malessere.