Maria Cristina Janssen, la psicologa trovata morta in riva al lago

La psicologa e scrittrice Maria Cristina Janssen è stata trovata morta in un'auto parcheggiata in riva al lago, a Rivabella (Lecco), all'alba di lunedì 6 febbraio. La donna era nata nel 1957 a Milano ma nel 2006 si era trasferita a Campiglia Marittima (Livorno). Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno di una Fiat Panda - a lei intestata - finita parzialmente all'interno del lago.

Alle prime luci del giorno degli operai hanno avvistato la vettura, con i fari ancora accesi, e hanno lanciato l'allarme: i sommozzatori milanesi hanno estratto il mezzo, mentre il cadavere della donna è stata rinvenuto sui sedili posteriori, come ricostruisce LeccoToday. Nessuna ipotesi viene al momento scartata, saranno esami più approfonditi a dare un quadro più chiaro rispetto alle cause della morte.

La carriera come psicologa

Maria Cristina Janssen ha scritto vari libri come "Nora" e "I rami e le foglie", quest'ultimo presentato all'interno di un tour andato in scena in varie località della Toscana. Come psicologa ha operato da formatrice, nell'ambito della salute mentale e nella riabilitazione di soggetti svantaggiati, chiudendo la propria esperienza professionale come giudice onorario presso il tribunale dei minori di Firenze.

L'autopsia permetterà di accertare anche data e orario della morte della donna, sposata e madre di due figli. Per il momento il caso rimane avvolto in una coltre di mistero.

