È morta la "mamma" dei Legnanesi

È morta a 100 anni nella giornata di martedì 2 agosto Maria Guidi, moglie di Felice Musazzi: il fondatore de "I Legnanesi". "Mariuccia" è stata una delle colonne portanti della compagnia teatrale dialettale en travesti formata dai personaggi di Teresa, Mabilia e Giovanni.

"Proprio qualche mese fa, insieme con gli assessori Bragato e Berna Nasca, ho fatto visita alla signora Mariuccia portandole, a nome di tutta la Città, gli auguri per il suo centesimo compleanno - ha ricordato il sindaco di Legnano Lorenzo Radice -. È stato un momento semplice, ma che resterà impresso nella mia memoria per aver incontrato una donna che, con una autentica icona della legnanesità come il marito Felice, è stata protagonista e testimone di una città che oggi non c’è più, ma che costituisce una parte importante della nostra identità e che ancora oggi continuiamo ad avere come vero e autentico riferimento storico e culturale".

I funerali si svolgeranno giovedì 4 agosto alle 10:30 nella chiesa del Santo Redentore di Legnano, la salma dell'anziana attualmente si trova nella camera mortuaria della fondazione.