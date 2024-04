L'odore di marijuana si sente fino in strada: nella casa la serra con 21 piante

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aveva una serra per coltivare la marijuana nel suo appartamento, che poi rivendeva. Ma non aveva considerato il forte odore che arrivava fino in strada. Un uomo italiano di 65 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti di polizia hanno individuato l'appartamento di via Sbarbaro, in zona Affori, dall'odore che emanava anche grazie all'ausilio dell'unità cinofila. Entrati nell'abitazione hanno trovato una coltivazione indoor di marijuana composta da 21 piante e dotata di tutte le attrezzature utili alla crescita della pianta: sistema di ricircolo dell’aria, lampade a led, fertilizzanti e strumenti per l’essiccatura.

Il 65enne non solo coltivava marijuana, ma aveva strutturato un sistema di produzione e rivendita che gli permetteva di avere un prodotto praticamente a costo zero e il massimo del guadagno. i poliziotti, infatti, hanno trovato nella casa anche diversi barattoli di vetro con dentro 1.800 grammi di droga. La casa, peraltro, veniva utilizzata al solo scopo di coltivazione e non come abitazione. L'appartamento del 65enne è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di convalida del gip.