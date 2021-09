La marijuana "vera" venduta nei distributori dell'erba light

Sulla carta, marijuana light. Nella realtà droga con un contenuto di Thc superiore al limite massimo stabilito dalla legge, lo 0,5%. La guardia di finanza del comando provinciale di Milano ha sequestrato oltre 14 chili di "erba" spacciata per legale - proprio perché a basso contenuto di Thc - e venduta nei negozi e nei distributori automatici in giro per la provincia meneghina.

L'indagine delle fiamme gialle, denominata "Just smoke", è scattata a marzo scorso, quando gli investigatori di Melegnano avevano eseguito un controllo da alcuni grossisti di cannabis light, accertando - si legge in una nota - che in realtà "mettevano in commercio prodotti con un contenuto di sostanza stupefacente superiore al limite ammesso dalla legge".

Quindi erano stati sequestrati 9,3 chili di droga - una parte già confezionata in 2mila bustine da 1 e 3 grammi - ed erano stati denunciati alla procura di Milano i due rappresentati legali di due società con sede nell'hinterland. "L'esame della documentazione amministrativo contabile acquisita nella fase iniziale - sottolineano dalla Gdf - ha inoltre permesso di ricostruire la filiera di vendita e di individuare tutti i partner economici della società fornitrice della droga".

Così nelle scorse ore sono scattati i controlli in 27 negozi che vendono cannabis legale - i cui titolari potrebbero essere all'oscuro di tutto - e sono stati sequestrati altri 4 chili e 700 grammi di marijuana, venduta in bustine dai colori smargianti e dai nomi accattivanti come “Amnesia Dream”, “Gelato”, “Caramel Fruit” e “Cookie Hash”. L'erba "finta legale" veniva venduta al banco mentre i locali erano aperti oppure nei distributori automatici che - evidenzia la finanza - venivano forniti dagli stessi grossisti.

Inoltre, alcune delle macchinette - sempre stando alle indagini - non avevano gli strumenti necessari per riconoscere le generalità dei clienti con il risultato che la cannabis light - in realtà droga a tutti gli effetti - poteva essere acquistata anche dai minorenni.