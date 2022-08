Marina Micalizio è stata ritrovata dopo 24 ore

Marina Paola Micalizio, la donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba e figlia dell'ex superpoliziotto Pippo Micalizio, è stata trovata viva. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio. La zona rocciosa marina in cui è stata trovata è molto impervia ed è la stessa area, non molto distante, del punto del ritrovamento del suo cane, morto, forse per annegamento. Dopo averla individuata, la donna, residente a Milano col marito, è stata portata via con una imbarcazione, proprio per la difficoltà a recuperarla via terra. Poi, dalla spiaggia di Procchio è stata portata con un'ambulanza del 118 all'ospedale dell'isola, a Portoferraio per valutare le sue condizioni cliniche e prestarle eventuali cure. Resta da accertare i motivi per cui la donna sia finita in fondo agli scogli in un punto poco visibile anche dall'alto, e per un intero giorno.

La notizia della scomparsa aveva avuto una vasta eco a livello nazionale per via del padre della donna: Pippo Micalizio, morto nel 2005, si guadagnò nel tempo l'appellativo giornalistico di ''superpoliziotto'' per via delle prime grandi maxi operazioni contro la mafia e la 'ndrangheta al Nord, da lui dirette a cavallo tra gli anni ottanta e novanta. Promosso a Roma, venne nominato vice direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia) e diventò numero uno dei Servizi centrali antidroga.

Nel 2001, uomo di fiducia del Viminale, venne inviato a Genova come ispettore per gestire le indagini post G8 sulla violenta irruzione di poliziotti e carabinieri nella scuola Diaz e sui pestaggi nella caserma di Bolzaneto. L'11 luglio del 2003, su proposta dell'allora ministro dell'Interno Beppe Pisanu, venne nominato prefetto collocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio. Di rilievo l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica, conferitagli nell'ottobre del 1994 su iniziativa dell'allora presidente Oscar Luigi Scalfaro. La famiglia Micalizio aveva una villa all'isola d'Elba dove la donna scomparsa trascorreva le vacanze estive.