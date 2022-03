Marito e moglie aggrediti e rapinati mentre cenano sui Navigli

Hanno spinto lei, poi hanno aggredito lui. Due uomini - un 19enne e un 23enne, entrambi cittadini algerini ed entrambi con numerosi precedenti alle spalle - sono stati arrestati venerdì sera a Milano dopo aver rapinato una coppia sui Navigli.

A bloccare i due sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando dei servizi in zona. I poliziotti hanno notato i due che si avvicinavano alla coppia, seduta fuori da un ristorante per cena, e hanno visto uno dei due prendere la borsa dalla sedia della 47enne. Appena la vittima si è accorta del furto, hai inseguito i ladri, che l'hanno spinta via con violenza, facendola cadere.

In suo aiuto è arrivato il marito, 48 anni, che ha ingaggiato una colluttazione con i due, fermata dall'interventi degli agenti, che hanno poi arrestato il 19enne e il 23enne, che si trovano ora a San Vittore. Marito e moglie, nonostante i colpi ricevuti, non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.