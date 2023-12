Abusi sessuali sui figli minori in diretta video: marito e moglie nei guai

Una segnalazione di operazioni finanziarie sospette ha fatto scattare un'indagine che si è conclusa con l'arresto di un uomo e una misura cautelare anche per la moglie, entrambi filippini: sono accusati di avere commesso abusi sessuali sui loro due figli trasmettendoli in diretta web, facendosi pagare. Un fenomeno conosciuto con il nome inglese 'live streaming child abuse'.

L'indagine è stata coordinata dalla procura di Milano attraverso un'attività del centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia. La polizia postale di Milano, a novembre, ha effettuato una perquisizione a casa della coppia, sequestrando anche del materiale informatico. Dagli accertamenti risulta che la coppia si sarebbe fatta pagare via PayPal, tra il 2019 e il 2020, per vendere filmati pre-registrati e dirette live con protagonisti minorenni.

L'uomo è stato portato in carcere, mentre per la donna sono scattati il divieto d'espatrio e l'obbligo di firma. La segnalazione sulle operazioni finanziarie sospette è arrivata dall'unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia, confermata da ulteriori informazioni giunte dalla Homeland security investigation statunitense. Tra i clienti è stato accertato un uomo italiano.