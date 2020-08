Picchia la moglie e la minaccia con un coltello davanti ai figli: arrestato

Ubriaco fradicio, minaccia la moglie e i figli con un coltello. Ma sopraggiungono i carabinieri che l'arrestano. Un uomo albanese di 52 anni, infatti, con precedenti penali, è stato portato in custodia cautelare in carcere a San Vittore con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

I fatti, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, risalgono a una nottata della scorsa settimana. L'uomo, in stato alterato dall'alcol e senza alcun motivo, nella sua abitazione a Inzago (Milano), brandendo un coltello da cucina minacciava e picchiava con svariati pugni la moglie di 41enne. Il tutto alla presenza dei figli di 20 e 17 anni. Sono stati loro a chiamare il 112. I militari della stazione di Cassano d'Adda, giunti in pochi minuti, l'hanno subito bloccato e portato in carcere.

La donna, nonostante lo choc e lo spavento, se l'è cavata con un taglio al piede e qualche contusione. Portata in ospedale a Melzo, si è ripresa. Ha raccontato ai carabinieri che, purtroppo, la situazione si protraeva da anni e l'uomo era sempre stato violento. Forse, stavolta, è la vera fine dell'incubo.