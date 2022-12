Il Marocco perde ai mondiali: bloccato corso Buenos Aires

Una cinquantina di tifosi del Marocco ha bloccato il traffico in Corso Buenos Aires a Milano (da Lima a Piazza Oberdan) dopo la sconfitta della loro nazionale contro la Francia nella serata di mercoledì 14 dicembre.

Il blocco principale è avvenuto non lontano da piazza Oberdan dove uno schieramento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa (presenti polizia, carabinieri e guardia di finanza) ha monitorato la situazione. Alcuni supporter della nazionale marocchina hanno acceso fumogeni, sparato petardi e lanciato alcune bottiglie contro le forze dell'ordine. Un paio di giovani sono stati accompagnati in questura per accertamenti, come risulta a MilanoToday.

La situazione è tornata alla normalità alle 23.45 quando tutto l'asse stradale è stato riaperto al traffico. Non si sono registrati danni a oggetti o vetrine.