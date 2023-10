Marta Di Nardo, scomparsa da 15 giorni: tracce di sangue in casa del vicino

Prima possibile svolta nel mistero di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa da due settimane. Venerdì pomeriggio, durante i sopralluoghi svolti nel palazzo al civico 14 di via Pietro da Cortona, i carabinieri hanno infatti isolato alcune tracce di sangue nell’abitazione di un vicino, il 51enne Domenico L. che vive in un’abitazione nella scala C.

L’uomo, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, potrebbe essere portato in caserma dai carabinieri della compagnia Porta Monforte e del nucleo investigativo, guidato dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino.

I militari sono entrati nell’abitazione della donna verso le 16.20, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’appartamento, la cui porta era chiusa a chiave, si trova al quarto piano della scala D del grande palazzo Aler, difronte a quello del 51enne. Poco prima i carabinieri avevano fatto accesso proprio nell’appartamento dell’uomo.

A denunciare la scomparsa di Marta, lo scorso 17 ottobre, è stato suo figlio, che vive fuori città e ha pochi rapporti con la madre. La donna, in cura al Cps per alcuni problemi psichiatrici, pare soffrisse di ludopatia, tanto che non era difficile vederla in giro in quartiere a chiedere monetine. Le ultime sue tracce risalgono però al 4 ottobre.

Gli stessi carabinieri nei giorni scorsi avevano già ascoltato alcuni conoscenti e amici della donna, tra cui un uomo che si era presentato come il suo fidanzato. Anche il 51enne era stato sentito dagli investigatori e le sue parole erano state giudicate contraddittorie.