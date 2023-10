Trovato il cadavere di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa, interrogato il vicino

Le ultime speranze di trovare in vita Marta Di Nardo si sono arenate nella serata di venerdì. Il cadavere della donna, scomparsa nel nulla lo scorso 4 ottobre, è stato trovato dai carabinieri all'interno della casa di un vicino, Domenico L., 51 anni, che vive in un'abitazione nella scala C al civico 14 di via Pietro da Cortona a Milano (zona Acquabella). Letteralmente a una manciata di metri da dove ha vissuto la vittima.

Per il momento non è stato reso noto cosa abbia causato il decesso né perché la donna sia stata nascosta all'interno dell'appartamento del 51enne, che avrebbe problemi di tossicodipendenza. La sua posizione è al vaglio di investigatori e inquirenti. L'uomo sarà interrogato dal Pm Leonardo Lesti (arrivato in serata nel complesso popolare) e dai carabinieri della compagnia Porta Monforte e del nucleo investigativo, guidato dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino.

I militari sono entrati nell’abitazione della donna verso le 16.20, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’appartamento, la cui porta era chiusa a chiave, si trova al quarto piano della scala D del grande palazzo Aler, difronte a quello del 51enne. Poco prima i carabinieri avevano fatto accesso proprio nell’appartamento dell’uomo.

A denunciare la scomparsa di Marta, lo scorso 17 ottobre, è stato suo figlio, che vive fuori città e ha pochi rapporti con la madre. La donna, in cura al Cps per alcuni problemi psichiatrici, pare soffrisse di ludopatia, tanto che non era difficile vederla in giro in quartiere a chiedere monetine. Le ultime sue tracce risalgono però al 4 ottobre.

Gli stessi carabinieri nei giorni scorsi avevano già ascoltato alcuni conoscenti e amici della donna, tra cui un uomo che si era presentato come il suo fidanzato. Anche il 51enne era stato sentito dagli investigatori e le sue parole erano state giudicate contraddittorie.