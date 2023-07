Allaga la casa e prende a martellate i carabinieri

Prima ha allagato casa, poi ha aspettato i carabinieri al buio dentro casa e quando sono entrati li ha presi a martellate. È successo in un palazzo al civico 27 di via Amadeo a Milano (zona Città Studi). L'uomo, un italiano di 58 anni con problemi psichici, è stato denunciato e sottoposto a Tso.

Tutto è accaduto poco prima dell'alba. Il 58enne, secondo quanto appreso da MilanoToday, aveva allagato il suo appartamento e successivamente ha aspettato i militari braendo un martello e un paio di nunchaku. Li ha aggrediti gridando frasi sconnesse e senza senso causando lesioni ai due militari del nucleo radiomobile. I carabinieri lo hanno immobilizzato e accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. È stato indagato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per porto abusivo di oggetti atti a offendere. I due carabinieri sono stati medicati al pronto soccorso e hanno riportato ferite per cinque giorni di prognosi.

Sul caso si è espresso anche il Nuovo sindacato carabinieri. "La sicurezza dei cittadini e quella degli operatori delle forze dell'ordine, specialmente di coloro che garantiscono il pronto intervento, non è più procrastinabile e la importante carenza organica del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano è realmente significativa ed incide specialmente su quei pochi militari attualmente in forza e impegnati in modo assiduo a garantire giornalmente un intervento dietro l'altro - si legge in una nota firmata dal segretario regionale della Lombardia Ilario Castello -. Gli uomini sono quindi chiamati a svolgere ordinariamente e da diverso tempo dei turni di servizio molto pesanti, fattore che li espone seriamente a rischio, che talvolta si protraggono ben oltre l'orario di servizio giornaliero e spesso anche svolgendo turni doppi".