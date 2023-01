Gira in centro con un martello e minaccia le persone

Un martello alla mano per minacciare le persone. Così un 23enne girava in via Larga, centro città, quando è stato fermato dalla polizia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Ad accorgersi per primi della presenza di un uomo, armato di martello, sono stati alcuni agenti in borghese nel tardo pomeriggio del 30 dicembre. Ricevuto l'allarme, una volante è accorsa sul posto per supportarli. Intanto il giovane, un egiziano con precedenti, ha iniziato a minacciare alcuni senzatetto presenti nella via.

Prima che potesse passare dalla parole ai fatti, l'uomo è stato fermato dai poliziotti, contro i quali ha lanciato una bottiglia di vetro, senza peraltro riuscire a colpirli. Bloccato, è stato subito disarmato e poi arrestato per resistenza.