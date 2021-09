Marzio Montanari, turista milanese annegato nel Lago Maggiore

E' un turista milanese, Marzio Montanari, l'uomo annegato nelle acque del Lago Maggiore nel pomeriggio di ieri, domenica 12 settembre, come riporta NovaraToday. Il tragico incidente è avvenuto tra Verbania e Ghiffa, nella zona della spiaggia del Sasso: secondo le prime informazioni, la vittima, 41 anni, si sarebbe sentita male mentre era in acqua per un ultimo bagno.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno provato invano a rianimare l'uomo: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Presenti anche i carabinieri, che dovranno ricostruire l'accaduto, e la guardia costiera, che ha delimitato l'area per non far avvicinare i natanti.