Crea un laboratorio per produrre "fumo" in cantina: arrestato

Aveva allestito un vero e proprio laboratorio nel box. Aveva due presse idrauliche, due "stampi" in acciaio, oltre a una impastatrice industriale, frullatori e diversi loghi che imprimeva sui panetti. Tutto materiale sarebbe stato utilizzato per produrre "fumo" partendo da una sostanza vegetale con Cbd. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente. È successo a Masate (hinterland Nord-Est di Milano), nei guai un 41enne italiano.

Tutto è iniziato con una segnalazione di alcuni condomini ai carabinieri. I militari del radiomobile di Piotello e della stazione di Vaprio d'Adda hanno organizzato un blitz durante il quale sono stati trovati 135kg di "sostanza vegetale positiva al Thc", 3.250 euro in banconote di vario taglio e materiale per produrre e conservare i panetti. Tutto materiale con cui il 41enne avrebbe prodotto "hashish con principio attivo molto rilevante", si legge in una nota diramata dall'Arma.

Il 41enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Pioltello, al termine del processo per direttissima è stato ristretto ai domiciliari. L'operazione risale al 12 settembre, ma la notizia è stata resa nota nella giornata di martedì 7 novembre dopo che le analisi effettuate presso il laboratorio del comando provinciale di Milano "hanno permesso di accertare come partendo da una base di sostanza vegetale (Cbd), l'illecito laboratorio era in grado di produrre hashish", hanno precisato da via della Moscova.