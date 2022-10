Maschere e costumi di Halloween pericolosi: il sequestro di 138mila pezzi

Maschere, costumi e giocattoli di Halloween senza il marchio 'Ce' e le indicazioni sull'importatore e il luogo di produzione sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Monza in seguito a controlli mirati. Sotto il lucchetto circa 138mila prodotti considerati non sicuri, trovati in magazzini di operatori commerciali di Lissone e Bellusco.

I prodotti sequestrati non avevano neanche l'indicazione circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose e il loro relativo smaltimento. Negli stessi magazzini, poi, sono stati trovati decine di migliaia di prodotti non legati ad Halloween e anche loro mancanti delle indicazioni di cui sopra: tra questi, luminarie a led, addobbi di Natale, cancelleria, bigiotteria. E poi più di 7mila articoli da fumo, illecitamente messi in commercio in violazione delle normative sui generi di monopolio.

I finanzieri hanno segnalati i legali rappresentanti delle due società alla camera di commercio di Milano-Monza-Lodi per l'applicazione di sanzioni amministrative, che saranno cospicue.