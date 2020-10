Metro di Milano Lambrate, no mask minaccia vigilantes con coltello di 20 cm: arrestato

Ripreso dai vigilantes perché non aveva la mascherina, ha iniziato a inveire contro di loro, poi li ha spinti violentemente e infine ha estratto un coltellaccio da cucina con una lama da 20 centimetri e li ha minacciati. L'episodio venerdì 23 ottobre alla fermata della linea verde di Lambrate.

Il no mask protagonista dell'episodio - un 71enne italiano pregiudicato - è stato prima disarmato e poi arrestato dalla polizia di Stato, accorsa sul posto con una volante, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ilesi, fortunatamente, i due addetti alla sicurezza spintonati e minacciati.

A scatenare la violenza dell'uomo l'invito che le guardie gli avevano rivolto, mentre si trovava sulla banchina del metrò e voleva salire a bordo, affiché, come previso dalle norme anti covid, coprisse naso e bocca con un dispositivo apposito. Dopo il loro intervento gli agenti oltre a trarlo in arresto hanno multato il 'no mask' - che è anche indagato per porto d'armi - per violazione della normativa contro il coronavirus.