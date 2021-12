Ambulante abusivo cerca di vendere ffp2 a 7 euro in Duomo: scatta il sequestro

Oltre mille mascherine ffp2 sono state sequestrate dalla polizia locale a un venditore abusivo che, senza autorizzazione, aveva allestito un banchetto in via Dogana a Milano (non lontano dal Duomo) nel pomeriggio di lunedì 27 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 16:30, come riferito da Piazza Beccaria. I ghisa si sono accorti di quello che stava accadendo perché intorno alla bancarella si era formato un assembramento di persone. Sul banchetto erano esposte mascherine di vari colori (rosse, rosa, blu, nere e bianche) vendute in scatole da 30 dispositivi, dotate di marchio CE, a 7 euro ciascuna. Se il commerciante abusivo, un cittadino filippino, avesse venduto tutta la merce avrebbe guadagnato oltre 7mila euro.